Hajmeresztő pillanatokat rögzítettek a fedélzeti kamerák - videóval

A szerencsének köszönhetően súlyos következmények nélkül végződő, hajmeresztő pillanatok játszódtak le, melyekről a napokban több felvétel is érkezett. A videókat a Budapesti Autósok Youtube-csatornáján tekinthetik meg.

Az Erzsébet hídon rögzített hajmeresztő pillanatok szerencsére nem jártak sérüléssel

Fotó: BpiAutósok/YouTube

Hajmeresztő pillanatok két helyszínen is

Az első eset az Erzsébet hídon történt, ahol egy Ford Focus sofőrje került veszélyes helyzetbe. A történteket különös módon két autós is rögzítette, így két nézőpontból is látható, ahogy a jármű manőverezett. Bár nem egyértelmű, mi okozta a megcsúszást, Zerkovitz Dávid közlekedési szakpszichológus szerint nem ritka, hogy az autók megpördülnek azon a szakaszon. Mint írta: a híd fém pályaszerkezetének hőingadozása és a sima aszfalt okozhatja a hirtelen tapadásváltozást. Hozzátette, hasznos lehetne a repterekhez hasonló érdesített burkolat kialakítása. Szerencsére senki nem sérült meg az eset során.

A második felvétel a 4602-es úton, az M5-ös autópálya felől Ócsa irányába készült. Egy autós a körforgalomba behajtva szembetalálta magát egy szabálytalanul közlekedő járművel, amely hirtelen bukkant fel előtte. A helyzet sokkoló lehetett, ám sikerült elkerülni az ütközést.

A két eset jól mutatja, mennyire váratlan és kiszámíthatatlan helyzetek adódhatnak a közlekedésben – és sokszor a puszta szerencsén múlik, hogy nem történik tragédia.

