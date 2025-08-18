Halállal végződött a tragikus baleset: tolatás közben gázolta el a gyalogost

Újabb fejlemények abban a halállal végződött tragikus balesetnek az ügyében, amely még idén januárban történt Okányban, a Vésztői utcán. Egy harmincéves férfi tolatás közben figyelmetlen lehetett, így elgázolt egy biciklijét toló idős férfit, akit a helyszínről súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyészség most vádat emelet a teherautó sofőrje ellen – írja a beol.hu.

Halállal végződött a tragikus baleset: furgonjával gázolta el a biciklijét toló 74 éves férfit

Fotó: Shutterstock

Halállal végződött a gyalogosgázolás, most vádat emeltek

A januárban történt szerencsétlenség ügyében a Gyulai Járási Ügyészség jár el: most halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emeltek vádat a gázoló sofőr ellen.

A vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak.

Álláspontjuk szerint a harmincéves férfi a tragédia napján félreállt a teherautóval azért, hogy telefonáljon, majd a hívás sikertelenségét követően a járművel elindult a Demeteresi utca irányába, ezt tolatva tette. Valószínűleg nem kellő figyelemmel hajtotta végre a manővert, ezért üthette el a 74 éves férfit, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ügyészség szerint a baleset során elszenvedett sérülések és a sértett halála között közvetlen ok-okozati összefüggés van.

