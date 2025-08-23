Halál és roncsokba szorult utasok – szétszakadt autóból repült ki a sofőr

Augusztus 22-én 22 óra 20 perckor a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényénél, Nyírtass térségében két autó ütközött – írta meg a Szon.hu. A halálos balesetben egy személy az életét vesztette, hatan súlyosan megsérültek, négy utast ki kellett szabadítani a roncsokból.

Súlyos, halálos baleset a 4-es főúton péntek éjszaka

Fotó: Illusztráció (Sipeki Péter)

A halálos baleset egyik sérültjének az életét nem tudták megmenteni

A katasztrófavédelem a nyilatkozatában arról tájékoztatott, hogy a kisvárdai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentési munkálatokat. Az érintett útszakaszt a mentés idejére a teljes szélességében lezárták.

Egy személy a helyszínen az életét vesztette, hat személy súlyosan, egy utas könnyebben sérült meg.

Nem lehetett megmenteni annak a férfinak sem az életét, aki menet közben hirtelen letért a 66-os útról, hatalmas erővel az árokba csapódott, felborult és a kerekeire esett. Az autó a részeire szakadt, a sofőr a szélvédőt átszakítva zuhant ki a kocsiból.

