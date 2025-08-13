Halálos baleset: tankolás közben elgurult egy kisteherautó

Elképesztő baleset híre érkezett: ma, azaz szerda hajnalban egy elszabadult teherautó okozott halálos balesetet egy Fejér vármegyei benzinkúton – írja a feol.hu.

Halálos baleset a benzinkúton: egy elszabadult kisteherautó okozta a tragédiát

Fotó: Pexels

Halálos baleset a benzinkúton – sokkoló részletek

A portál eddigi információi szerint a Fejér vármegyei Előszálláson történt a tragédia: tankolás közben elgurult egy kisteherautó, ami halálos balesetet okozott hajnalban a benzinkúton. Bár az információkat hivatalos forrásból még nem erősítették meg, úgy tudni, hogy a helyszínre dunaújvárosi hivatásos és daruszentmiklósi önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik a balesetben megsérült személy mentését igyekeztek megoldani. A FEOL kereste az üggyel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is, de egyelőre még nem érkezett válasz. A portál azt ígéri, amint választ kapnak a baleset részleteiről, azt azonnal közölni fogják.

Tegnap is történt halálos baleset, amikor nem adott elsőbbséget a kikanyarodó furgon egy arra haladó motorosnak. A balesetben a nagy sebességgel haladó motoros az ütközés következtében lerepült a motorjáról, testével átszakította a hátsó ajtót, így zuhant be a raktérbe.

