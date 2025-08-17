Halálos baleset történt Baranyában

Szombat este lezárták a 66-os főútat, miután halálos baleset történt Sásd és Baranyajenő között. Az útról lesodródó a járművet a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították - írja a Bama.hu. Hatalmas dugó alakult ki.

Halálos baleset miatt órákra lezárták a 66-os főutat (a kép illusztráció)

Fotó: Zsedrovics Enikő

Halálos baleset okozott teljes útzárat Baranyában

Több óráig volt útzár, éjfélhez közeledve a félpályán megindult a forgalom. Az időjárási körülmények tovább nehezítették a mentési munkálatokat. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe annak ellenére, hogy a mentők mindent megtettek az életéért és Országos Mentőszolgálat.

Rekordmennyiségű baleset történt tegnap. Még egy sofőr is elaludt vezetés közben fényes nappal, ezzel veszélyeztette egy család életét az M5-sön.