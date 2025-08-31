Brutális képeken a kisújszállási halálos baleset

Szombat délután szirénák és mentőhelikopterek zaja törte meg a környék csendjét, miután halálos baleset történt az M4-es úton, Kisújszállás közelében. A tragédiában egy ember életét vesztette, több utas pedig megsérült – írja a Szoljon.hu.

Halálos baleset miatt zárták le az M4-es útszakaszt Kisújszállásnál

Fotó: Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrség tájékoztatása szerint a Kisújszállást elkerülő szakaszon két személyautó és egy kisbusz ütközött frontálisan, az ütközés erejétől a járművek teljesen összeroncsolódtak.

Halálos baleset az M4-esen Kisújszállásnál

A helyszínre a kisújszállási és a karcagi egységek érkeztek, akik feszítővágó segítségével három embert szabadítottak ki a roncsokból, majd átadták őket a mentőknek. A mentés után a szakemberek az úttest megtisztításán és a járművek eltávolításán dolgoztak.

Az elsődleges információk szerint a baleset következtében egy ember meghalt, négyen súlyosan, további hárman pedig könnyebben sérültek meg. Az Országos Mentőszolgálat nagy erőkkel vonult a helyszínre: két esetkocsi mellett három mentőhelikopter is részt vett a sérültek ellátásában.

A rendőrség a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt.

Az esetről készült képgalériát a linkre kattintva tekintheti meg.