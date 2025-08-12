Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

halálos baleset

A furgon hátsó ajtaját beszakítva zuhant a raktérbe a motoros

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem adott előnyt a kikanyarodó furgon a motorosnak. A halálos balesetben a nagy sebességgel haladó motoros az ütközés következtében lerepült a motorjáról, testével átszakította a hátsó ajtót, így zuhant be a raktérbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetvégzetesfurgonügyészségvádemelésmotorosbecsapódás

A Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a furgont vezette a végzetes tragédia során. A halálos baleset egyik résztvevője sem tartotta be a KRESZ szabályait, ezért kellett a motorosnak meghalnia. A tavaly szeptemberben történt végzetes ütközés ügyében most emeltek vádat – közölte a Vatol.hu, Vas vármegye hírportálja.

halálos baleset
A halálos baleset során a motoros a furgon rakterébe csapódott Fotó: VN-archív 

 

A balesetkor a kisbusz állapota nem felelt meg az előírásoknak, alkalmatlan volt a közúti közlekedésre.

Egy földútról kanyarodott volna a főútra – írja a Vaol.hu, – amikor az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál megállt ugyan, de nem vette észre a jobbról a megengedettnél nagyobb sebességgel közeledő motorost. Kikanyarodott a főútra, és a motoros már nem tudta elkerülni az ütközést, belecsapódott a kisteherautóba. 

Lerepült a motorjáról, testével átszakította a furgon hátsó ajtaját, és nagy erővel csapódott a raktérbe.

Az ütközés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen az életét vesztette. Információink szerint a motorost a saját testvére követte, aki szemtanúja volt a borzalmas balesetnek és a testvére halálának.

Ha kíváncsi a baleset részleteire, illetve arra, hogy a kisteherautó vezetőjét miben találták bűnösnek, és milyen büntetésre számíthat, látogasson el a hírportál oldalára.

Halálos baleset az M4-en, a vétlen motoros életét már nem tudták megmenteni

Nemrég egy hasonló baleset történt az M4-esen. Az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben akart kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A részletekért kattintson az Origo oldalára!

Borítókép: Illusztráció (Fotó:  Kunszentmárton HTP/Szoljon)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!