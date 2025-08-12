A furgon hátsó ajtaját beszakítva zuhant a raktérbe a motoros

A Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a furgont vezette a végzetes tragédia során. A halálos baleset egyik résztvevője sem tartotta be a KRESZ szabályait, ezért kellett a motorosnak meghalnia. A tavaly szeptemberben történt végzetes ütközés ügyében most emeltek vádat – közölte a Vatol.hu, Vas vármegye hírportálja.

A halálos baleset során a motoros a furgon rakterébe csapódott Fotó: VN-archív

A balesetkor a kisbusz állapota nem felelt meg az előírásoknak, alkalmatlan volt a közúti közlekedésre.

Egy földútról kanyarodott volna a főútra – írja a Vaol.hu, – amikor az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál megállt ugyan, de nem vette észre a jobbról a megengedettnél nagyobb sebességgel közeledő motorost. Kikanyarodott a főútra, és a motoros már nem tudta elkerülni az ütközést, belecsapódott a kisteherautóba.

Lerepült a motorjáról, testével átszakította a furgon hátsó ajtaját, és nagy erővel csapódott a raktérbe.

Az ütközés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen az életét vesztette. Információink szerint a motorost a saját testvére követte, aki szemtanúja volt a borzalmas balesetnek és a testvére halálának.

