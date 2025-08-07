Hírlevél

halálos baleset

Megrázó tragédia az M4-es autópályán: a vétlen motoros életét nem tudták megmenteni

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Beállt a forgalom az M4-es autópálya Váncsod-Gáborján csomópontjánál. A halálos baleset következtében egy ember meghalt.
Megrázó balesetről tájékoztatott a Haon.hu az útinformra hivatkozva, csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött a motorossal. A halálos balesetben egy ember életét már nem lehetett megmenteni.

halálos baleset
Halálos baleset az M4-es autópályán, egy ember életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

 

Az Országos Mentőszolgálat nyilatkozata szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. 

A rendőrség a baleset körülményeiről adott információkat:

Az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

Borítókép: Tóth Imre/Haon.hu
 

 

