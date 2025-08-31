Dráma az úttesten, unokája szeme láttára vesztette életét a nagypapa

Halálos baleset történt Tapolca mellett, amelyben egy idős férfi életét vesztette. Az autó, amelyet egy hetvenes éveiben járó férfi vezetett, eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisteherautóval – írja a Borsonline.hu.

A halálos baleset után a roncsokból vágták ki az utasokat Tapolca mellett

Fotó: Katasztrófavédelem

Az ütközés ereje hatalmas volt: a kisteherautó eleje teljesen összeroncsolódott, a személyautó tetejét pedig le kellett vágni, hogy az utasokat ki tudják menteni.

Halálos baleset rázta meg Tapolca környékét

A sofőr a helyszínen belehalt sérüléseibe. Vele utazott 11 éves unokája, aki tehetetlenül végignézte nagyapja halálát. Az autóban ült még a férfi felesége is, akit súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Az unoka és a kisteherautót vezető középkorú férfi is kórházi ellátásra szorult.

Halálos kimenetelű volt az a baleset is, melyben egy motoros letért az útról majd árokba csapódott.

