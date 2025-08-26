Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

haláleset

Halálos baleset történt a veszprémi kórházban

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az egyik dolgozó meghalt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Vizsgálják a halálos baleset körülményeit.
Halálos balesetben meghalt egy férfi a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén – írta meg a Veol.hu. Az áldozatot munkahelyi baleset érte, ugyanis az egyik dolgozóról van szó.

A rendőrség vizsgálja a kórházban történt halálos baleset körülményeit
A rendőrség vizsgálja a kórházban történt halálos baleset körülményeit
Fotó: Feol.hu

A helyi újságíróknak a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a hírt. Bartók Judit rendőr alezredes tájékoztatása szerint az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják az eset körülményeit, amelynek a részeleteiről többet nem árult el. Az viszont biztos, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Trágyaszóró okozott halálos balesetet 

Augusztus 20-án érkezett a hír, hogy szörnyethalt egy középkorú férfi Szentgáloskéren. Trágyaszórógépbe dugta a kezét, amely gyakorlatilag széttépte a testét, amikor beindult.

 

