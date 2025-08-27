Ittasan vezetett, tragédia lett belőle

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittasan vezetve halálos balesetet okozott Akasztón - írja a Baon.hu.

Halálos balesetet szenvedett az utas, miután a sofőr ittasan hajtott a kamion elé

Fotó: Ugyeszseg.hu

A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. december 13-án egy akasztói tejfakasztó ünnepségen vett részt, ahol alkoholt fogyasztott. Ennek ellenére autóba ült, és magával vitte egyik ismerősét, aki az anyósülésen utazott. A sofőr az 53-as főútra akart kanyarodni, ám elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, és frontálisan összeütközött egy ott haladó kamionnal. Bár a nyerges vontató vezetője fékezett, a karambolt nem tudta elkerülni.

A baleset következtében a biztonsági övet nem használó utas a helyszínen életét vesztette, míg a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett.

Halálos balesetet vizsgál a bíróság

A tragédiát az okozta, hogy a vádlott ittasan vezetett, és kanyarodás közben nem tartotta meg a menetirány szerinti jobb oldalt, ezzel megszegve a közlekedési szabályokat.

Az ügyészség halált okozó ittas járművezetés miatt emelt vádat, és letöltendő szabadságvesztést, valamint a vezetéstől való eltiltást indítványozott. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság dönt majd.

