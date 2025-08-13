Megrázó részletek a kislány halálával végződő biciklibalesetről: hamarosan kiderül az igazság

Borzalmas hír rázta meg Sátoraljaújhely lakóit hétfő este, akik szinte azonnal a helyszínre siettek, amikor megtudták, a kilencéves Lívia a halálos biciklibaleset áldozata. Többen már mécseseket is vittek magukkal, hogy leróják kegyeletüket a tragikus módon elhunyt gyermek előtt. Az esetnek állítólag volt egy szemtanúja is, viszont az ügyben döntő lehet a helyi térfigyelőkamera felvétele, ami pont mindent rögzíthetett a tragédiáról – írja a boon.hu.
A portál munkatársai ellátogattak Sátoraljaújhelyre, ahol saját szemükkel nézték meg a tragédia helyszínét és felmérték, vajon mi történhetett a halálos biciklibaleset idején, augusztus 11-én 17 órakor. A kilencéves Líviát a Budai Nagy Antal utcáról kanyarodva Viola utcára gázolta el egy autós, aki szintén arra lakott korábban, azonban pár éve elköltözött a város egy másik részébe, viszont jól ismerte a járást arrafelé. Bár nem egy egyszerű kereszteződésről van szó, hiszen öt utca torkollik egymásba két körforgalom-szerű szigettel, amit kénytelenek kerülgetni.
A kereszteződés nem látható be túl jól, viszont a forgalom nagyon gyér, és nem is jellemző, hogy száguldoznának arra, hiszen tudják, hogy ott a térfigyelő kamera, másrészt azt is, hogy érdemes ezt a területet lassan megközelíteni.
A BOON kifejti cikkében, hogy véleményük szerint hogyan történhetett mégis a halálos tragédia, bár hivatalos tájékoztatást egyelőre nem lehetett tudni, hiszen a rendőrségi vizsgálat még zajlik az ügyben.
A portál megszólaltatott néhány helybélit is, de érdemben nem tudtak ők sem újdonságot mondani. A téren lakó nő elmondta, ő hallotta a csattanást, de nem gondolta, hogy ekkora a baj, csak később tudta meg, hogy halálos biciklibaleset történt a házától párszáz méterre. Elmondása szerint a rendőrség késő éjszakáig helyszínelt a baleset után.
A portál munkatársai teljesen véletlenül bukkantak a kis Lívia családjára, amikor a helybéliekkel próbáltak beszélni a tragédiáról. A rokonok persze megszólaltak az esetről, azonban még ők sem tudhattak semmit a baleset másnapján, ugyanis a rendőrség csak később közölhet tényeket a vizsgálatok alapján.
Nemrég a kislány nagymamája is megszólalt az ügyről, ide kattintva olvashatja el a nyilatkozatát.
A kislány hozzátartozói kifejezett kérése, hogy név és kép nélkül jelenjen meg róluk bármi, mivel azon igyekeznek, hogy minél kevesebb konfliktus, feszültség keletkezzen a helyiekben a tragikus baleset miatt:
Nem akarunk konfliktust senkivel. Nem vagyunk haragban senkivel”.
Azt is hozzátették, hogy ismerik a gyermeket elütő autóst, valamint azt is elmondták, hogy a szomszéd szólt nekik, hogy baleset történt, ők csak a helyszínen döbbentek rá, hogy a kis Lívia az áldozat.
A baleset helyszínén a polgármester személyesen is megjelent, igyekezett erőt adni a családtagok számára, és arra kérte őket, valamint a lakosságot, hogy próbáljanak higgadtak maradni a tragédia ellenére is. Egy helyszínelő rendőr pedig azzal nyugtatta a családot: „Majd kiderül az igazság!” – ők pedig ebben bíznak leginkább.
Az ügy további részleteit a BOON oldalán olvashatja el, a borzalmas tragédia helyszínéről készült fotókat a linkre kattintva tekintheti meg!