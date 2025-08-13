Megrázó részletek a kislány halálával végződő biciklibalesetről: hamarosan kiderül az igazság

Borzalmas hír rázta meg Sátoraljaújhely lakóit hétfő este, akik szinte azonnal a helyszínre siettek, amikor megtudták, a kilencéves Lívia a halálos biciklibaleset áldozata. Többen már mécseseket is vittek magukkal, hogy leróják kegyeletüket a tragikus módon elhunyt gyermek előtt. Az esetnek állítólag volt egy szemtanúja is, viszont az ügyben döntő lehet a helyi térfigyelőkamera felvétele, ami pont mindent rögzíthetett a tragédiáról – írja a boon.hu.

A halálos biciklibaleset helyszíne Sátoraljaújhelyen: kilencéves kislány az áldozat

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Halálos biciklibaleset: minden, amit eddig tudni lehet

A portál munkatársai ellátogattak Sátoraljaújhelyre, ahol saját szemükkel nézték meg a tragédia helyszínét és felmérték, vajon mi történhetett a halálos biciklibaleset idején, augusztus 11-én 17 órakor. A kilencéves Líviát a Budai Nagy Antal utcáról kanyarodva Viola utcára gázolta el egy autós, aki szintén arra lakott korábban, azonban pár éve elköltözött a város egy másik részébe, viszont jól ismerte a járást arrafelé. Bár nem egy egyszerű kereszteződésről van szó, hiszen öt utca torkollik egymásba két körforgalom-szerű szigettel, amit kénytelenek kerülgetni.

A kereszteződés nem látható be túl jól, viszont a forgalom nagyon gyér, és nem is jellemző, hogy száguldoznának arra, hiszen tudják, hogy ott a térfigyelő kamera, másrészt azt is, hogy érdemes ezt a területet lassan megközelíteni.

A BOON kifejti cikkében, hogy véleményük szerint hogyan történhetett mégis a halálos tragédia, bár hivatalos tájékoztatást egyelőre nem lehetett tudni, hiszen a rendőrségi vizsgálat még zajlik az ügyben.

A portál megszólaltatott néhány helybélit is, de érdemben nem tudtak ők sem újdonságot mondani. A téren lakó nő elmondta, ő hallotta a csattanást, de nem gondolta, hogy ekkora a baj, csak később tudta meg, hogy halálos biciklibaleset történt a házától párszáz méterre. Elmondása szerint a rendőrség késő éjszakáig helyszínelt a baleset után.

Megszólalt az elgázolt kislány családja: a helyszínen tudták meg, mi történt

A portál munkatársai teljesen véletlenül bukkantak a kis Lívia családjára, amikor a helybéliekkel próbáltak beszélni a tragédiáról. A rokonok persze megszólaltak az esetről, azonban még ők sem tudhattak semmit a baleset másnapján, ugyanis a rendőrség csak később közölhet tényeket a vizsgálatok alapján.