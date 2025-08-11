Hírlevél

kerékpáros baleset

Újabb halálos kerékpárbaleset: egy váratlan rosszullét miatt történt a tragédia

Egy 50 év körüli férfi súlyos fejsérülést szenvedett és elhunyt a Balatonbogláron történtek során. Az tragédia egy rosszullétet követő halálos kerékpárbaleset volt, amely során a férfi elesett és már nem sikerült megmenteni az életét.
Szombaton halálos kerékpárbaleset történt Balatonbogláron, amelynek következtében egy mintegy 50 éves férfi életét vesztette - írja a Sonline.hu.

halálos kerékpárbaleset, Mentőhelikopter és orvosok érkeztek a helyszínre a súlyos kerékpáros baleset után
Mentőhelikopter és orvosok érkeztek a helyszínre a halálos kerékpárbaleset után
Fotó: Illusztráció

A kerékpározás közben rosszul lett, elesett és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy hiába érkezett a helyszínre mentőhelikopter, valamint egy szabadnapos orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, a férfi nem élte túl a balesetet.

Halálos kerékpárbaleset Balatonbogláron – a helyszín és a mentési munkálatok

A szemtanúk azonnal segítséget hívtak, miután a férfi magatehetetlenül feküdt az úton. A mentők és a mentőhelikopter gyorsan a helyszínre érkeztek. Egy szabadnapos orvos az újraélesztést azonnal megkezdte, majd az OMSZ munkatársai folytatták a mellkaskompressziót. Sajnos a súlyos koponyasérülés miatt nem sikerült megmenteni az életét. Az eset kapcsán a rendőrség közigazgatási eljárást indított.

