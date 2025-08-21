Újabb megrázó információk a mai halálos tömegbalesetről – helyszíni felvételek

Súlyos karambolról érkezett hír: halálos tömegbaleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es úton, ahol egy mikrobusz és egy személyautó ütközött össze, az utóbbi a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a sérülteket a tűzoltók szabadították ki a járműből – írja a szon. hu.
Két mentőhelikopter, több mentőegység, és több tűzoltókocsi is érkezett a mai tragikus baleset helyszínére. A rendőrség a tömegbaleset hírét este erősítette meg.
Közúti közlekedési baleset történt augusztus 21-én 16 óra körül Nyírmihálydi és Nyírbátor között. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta
– írták a police.hu oldalán.
A portál úgy értesült, hogy a balesetben érintett kisbuszban egy nagyecsedi munkásbrigádot szállítottak, ők csapódtak neki egy Volkswagen típusú személyautónak. Az autó sofőrje valószínűleg nagyobb sebességgel haladt a megengedettnél, ezért megcsúszott a kanyarban az esőzésektől nedvessé vált útburkolaton, így elveszthette uralmát a jármű fölött.
A Ford típusú kisbuszban összesen kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a mentők. Az autóban hárman utaztak, közülük ketten nem élték túl a becsapódást:
úgy tudni, hogy az egyik áldozat egy 19 éves fiú, a másikuk egy 21 éves fiatal lány. Az autó sofőrjét kórházba szállították.
A helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt az érintett útszakaszon, míg a holttesteket el nem szállították, nem lehetett közvetlenül megközelíteni sem a baleset helyszínét.
A SZON munkatársai is a helyszínen tartózkodtak, de csak este fél 8-kor engedtek a kamerákat a baleset helyszínére. A beszámolójuk szerint sokkoló látvány fogadta őket: a személyautó bal oldala a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a Ford kisbusz eleje összetört, a motor kiszakadt a frontális ütközés következtében. A járművek roncsai több métert is beborítottak az útszakaszon, féknyomok is hosszan láthatóak voltak. Az ügyben jelenleg igazságügyi szakértő vizsgálódik a baleset körülményeiről, és arról, hogy mekkora sebességgel haladtak a járművek.
A portál oldalán, a linkre kattintva megtekintheti Hrenkó Péter rendőr főhadnagy, sajtóreferens nyilatkozatát, illetve a helyszínről készült fotógalériát is!