„Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje” – megszólalt a halálra gázolt kislány nagymamája

Augusztus 11-én H. Lívia Sátoraljaújhely egyik utcáján biciklizett, amikor egy vele egy irányba haladó autós utolérte a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél. Az autó hátulról halálra gázolta – írta meg a Bors, amely megtudta, hogy a nyomozást még nem zárták le a helyi rendőrségen, és már a kislány temetésére készül a családja.

Hétfőn temetik el a halálra gázolt kislányt Fotó: Boon/Vajda János

Hétfőn temetik a halálra gázolt kislányt

Nagymamája azt mondta a lapnak, ők akkor értek a baleset helyszínére, amikor a kisunokáját megpróbálták újraéleszteni. Sajnos már nem lehetett megmenteni az életét, az autó áthajtott rajta.

Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje

– mondta a lapnak zokogva az asszony, és arról is beszélt, pontosan tudja, ki gázolta halálra az unokáját. Szeptember 1-én kísérik a kislányt az utolsó útjára.