Teljesen összetört a halálra gázolt kislány családja: „Csak adja vissza az unokámat!”

Mint korábban az Origo is beszámolt róla: halálos baleset történt hétfőn délután Sátoraljaújhelyen. Egy kanyarodó autós elsodort egy bicikliző gyermeket a Budai Nagy Antal utcában, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem élte túl a balesetet. A tragédia után megszólaltak a 9 éves halálra gázolt kislány nagyszülei is, teljesen összeomlott a család – írja a borsonline.hu.

Megszólaltak a 9 éves halálra gázolt kislány nagyszülei: nem értik, hogyan történhetett a tragédia, teljesen összeomlottak Lívia elvesztése után

Fotó: Vajda János / BOON

Halálra gázolt kislány az áldozata a tegnapi balesetnek

Megrázó részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről, melynek áldozata a kilencéves sátoraljaújhelyi kislány, Lívia volt. A család értetlenül áll a történtek előtt, hiszen a kis Lívia mindig nagyon óvatos és körültekintő volt az úton, biztonságosan közlekedett a biciklivel. A gyermeket elgázoló sofőrt személyesen is ismerik, nem is értik, hogy nem vette észre a bicikliző kislányt kanyarodás közben.

A halálos baleset híre megrázta a környékbelieket, sokan a helyszínre siettek, vittek mécseseket és lerótták kegyeletüket. A Bors elérte a kis Lívia nagymamáját is, aki borzalmas részleteket közölt a tragédiáról.

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje

– mondta könnyeivel küszködve a teljesen összetört nagymama, aki nem érti, hogy nem vette észre unokáját az autós, aki környékbeli, ismeri az utakat és a családot is személyesen.

A feldúlt nagymama azt is hozzátette, hogy a kislányt elgázoló autós egyik rokona felajánlotta számukra, hogy állják a temetés költségeit, de ő ezen rettenetesen felháborodott. Unokájáról csupa jót tudott csak mondani, és azt, hogy óvatos kislány volt, nem érti, hogyan történhetett ez a borzalmas baleset.

Nagyon vigyázott mindig az úton. Ha csak a boltba ment csokiért, akkor is óvatosan biciklizett. Olyan jó, tisztelettudó kislány volt!

– zárta a lapnak a 9 éves halálra gázolt kislány nagymamája.

A borzalmas tragédia helyszínén készült felvételek megtekintéséhez kattintson a linkre, a BOON oldalára!