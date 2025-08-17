Halálra gázolt egy embert a vonat, rendkívüli közlekedési rendet vezettek be
42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
Vasárnap reggel tragédia történt a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalon. Egy gyalogost halálra gázolt a vonat, ami miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a Dunántúlon és a Balaton térségében közlekedő járatoknál.
Vasárnap kora hajnalban tragikus baleset történt: egy gyalogost halálra gázolt a Veszprémből induló sebesvonat az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. Emiatt rendkívüli közlekedési rendet vezetett be a MÁV, amely jelentős fennakadásokat okoz a Dunántúl és a Balaton térségében közlekedő járatoknál – írja a Kemma.hu.
Halálra gázolt egy gyalogost a sebesvonat, változik a menetrend
Az eset a 30a számú, Budapest–Székesfehérvár közötti vasútvonalon, Agárdon, a Camping utcai fénysorompós átjáróban történt. A forgalmi változások az alábbi járatokat érintik:
A Göcsej és a Bakony IC vonatok csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek.
A G43-as járatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.
A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban is megállnak.
Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Könnyítésként a dél- és észak-balatoni IC-k helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. Emellett a vasúti jegyeket elfogadják a Volán járatain is Gárdony és Székesfehérvár között.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!