Vasárnap kora hajnalban tragikus baleset történt: egy gyalogost halálra gázolt a Veszprémből induló sebesvonat az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. Emiatt rendkívüli közlekedési rendet vezetett be a MÁV, amely jelentős fennakadásokat okoz a Dunántúl és a Balaton térségében közlekedő járatoknál – írja a Kemma.hu.

Halálra gázolt egy embert a vonat, rendkívüli közlekedési rendet vezettek be

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Halálra gázolt egy gyalogost a sebesvonat, változik a menetrend

Az eset a 30a számú, Budapest–Székesfehérvár közötti vasútvonalon, Agárdon, a Camping utcai fénysorompós átjáróban történt. A forgalmi változások az alábbi járatokat érintik: