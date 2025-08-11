Tragikus baleset: halálra gázoltak egy kilencéves kislányt

Szörnyű baleset rázta meg Sátoraljaújhelyet, ugyanis ma késő délután halálra gázoltak egy 9 éves kislányt. Úgy tudni a gyermek biciklivel közlekedett, egy kanyarodó autó sodorta le az útról – írja a boon.hu.

Még most is tart a helyszínelés a borzalmas baleset helyszínén: halálra gázoltak egy kilencéves kislányt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Halálra gázoltak egy biciklis gyermeket

Egy fekete sátor hívta fel a helyiek figyelmét a Budai Nagy Antal utcában arra, hogy nagy baj történt, ugyanis a fekete sátor mögött helyszíneltek a borzalmas balesetet követően Sátoraljaújhelyen. Sokan tudják, hogy a sátor felállítása nem jó jel, ugyanis ezeket jellemzően halál esetén alkalmazzák a helyszínelők kegyeleti okokból. Azonban azt senki sem gondolta volna, hogy olyan borzalmas tragédia történt, ami egy gyermek életét követelte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete tudatta a portállal, hogy halálos közlekedési baleset történt késő délután, az áldozat egy kilencéves kislány, akit egy kanyarodó autós sodort le az útról. A kislány biciklivel közlekedett az őt elgázoló autóssal azonos irányba, egyelőre nem tudni, az autós hogy nem vette észre a gyermeket, akinek olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy nem élte túl a balesetet. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság még vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

A hétvégén is történt halálos biciklibaleset: egy férfi rosszul lett kerékpározás közben, leesett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem élte túl.