„A nyulait és a virágát anyukájára bízta” – egy hatéves kisfiú különös halála

A kilencvenes években egy bizonyos körben „nagy divat” volt vonatokat kövekkel megdobálni. A garázdák jelentős károkat okoztak a vasúttársaságnak, de egyszer egy felfoghatatlan tragédiát is. Mencsik Attila egy ilyen értelmetlen bűncselekmény áldozatává vált. 1995 augusztus 11-én halt bele abba, hogy eltalálta egy kő – idézte fel az eseményeket a Szon.hu.

Kődobálásba halt bele a 6 éves, nyíregyházi kisfiú

Azon a hétvégén 15 kődobálós esetet jelentettek csak azon a vonalon, ahol a kisfiú meghalt. A kilencvenes évek közepén pedig átlagosan 380 hír szólt kődobálásról.

A hatéves kisfiú a rokonaihoz indult a nagymamájával Nyíregyházáról Budapestre. Ezen az úton még nem történt semmi különös, de amikor átszálltak egy másik vonatra, Budaörsön a gyerek a nagymamája ölébe kéredzkedett, hogy megmutassa neki, hol fáj a lába. Amíg az asszony az unokáját vette szemügyre, a kicsi a tájat nézte. A homloka ért az alig lehúzott vonatablak fölé a helyi újságírók emlékezete szerint.

Egy hatalmas csattanás hallatszott, ami után a gyerek felkiáltott a fájdalomtól és összecsuklott.

Egy szempillantás alatt megtörtént a baj.

A vonatra dobott kő éppen a fején találta el a kisfiút, ömlött belőle a vér.

A kődobálásba halt bele

A szerelvény azonnal megállt és visszafordult, visszatért a budaörsi pályaudvarra. A kis Attila – aki imádta a vonatokat és a motorokat, egyszer még a Kelet-Magyarország szépségversenyét is megnyerte –, most az életéért küzdött. A szíve ötször is újra kezdett dobogni, mert ennyiszer sikerült újraéleszteni a pályaudvaron, de többé nem tért magához. Augusztus 11-én a Mencsik család felfoghatatlan tragédiát élt át, el kellett engedni a kisfiút.

Mielőtt elindult, a nyulait és a virágát anyukájára bízta. Most már mindörökre

– írta a nyíregyházi lap, amely édesapja szavait is idézte. A férfi kijelentette, nincs igazság, ha nem találják meg a kisfia gyilkosát.

Kővel dobáltak meg vonatokat a kilencvenes évek közepén

Fotó: MÁV/Szon.hu

A nyomozók mindent megtettek, hogy kiderítsék, ki volt az, aki eltalálta Attilát egy kővel. Több mint százötven felnőttet és gyereket hallgattak ki, végül arra jutottak, hogy 30 százalékban a vasúttársaság is felelőssé tehető a tragédiáért, 70 százalékban pedig az, akit sosem találtak meg.

1998 áprilisában a Legfelsőbb Bíróság elmarasztalta a MÁV-ot, és több mint 3 millió forint kártérítésre kötelezte.

Lehet, hogy Attila édesapjának igaza van és tényleg nincs igazság. A kődobálót ugyanis sosem találták meg és nem vonták felelősségre, azóta sem derült ki, ki okozta egy 6 éves kisfiú értelmetlen halálát. Attila emlékére kopjafát állítottak a budaörsi vasútállomáson.