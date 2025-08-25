Megtépette harci kutyájával, majd megkéselte haragosát egy férfi

A gyöngyösi rendőrök elfogtak egy férfit hétfőn délelőtt, aki ellen körözést adott ki a bíróság, mivel nem jelent a tárgyaláson, ahol emberölés kísérlete miatt folyik ellene büntetőeljárás. A vádlott 2022 nyarán találkozott Gyöngyösön, a nyílt utcán egy haragosával, a „randevúra” pedig magával vitte harci kutyáját is szájkosár nélkül. A találkozó rögtön szóváltással kezdődött, majd a kutyás férfi ráuszította ebét az egyik sértettre, akit a harci kutya letepert, testszerte szétharapta, és az állat gazdája a nála levő késsel még meg is szurkálta – írta a Heol.hu.

Harci kutya harapott szét egy gyöngyösi férfit, évekre rács mögé kerülhet a gazdája. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Alexas Fotos/Pexels

Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott a harci kutya

A támadásnak végül az egyik rokon közbelépése vetett véget. A sérüléseknél gyulladásos szövődmények alakultak ki, ezért azok nyolc napon túl gyógyultak be. Az ügyről szóló hatósági közlemények nem részletezték a kutya fajtáját, ám azt kiemelték: az ilyen típusú ebek az élet kioltására képzés nélkül is alkalmasak. Emiatt fennállt annak a reális esélye, hogy a sértett belehal a kutyatámadásba. A vádlott pedig mindevvel tisztában volt, mégsem fogta vissza a kutyát. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést kért a férfire. Az emberölés büntetési tétele 10-20 év, ám ez enyhíthető amiatt, hogy a cselekmény kísérleti szakaszban maradt. A vádlott akár így is évekre börtönbe kerülhet. Az ügy tárgyalása szeptember 24-én és 29-én folytatódik az Egri Törvényszéken.

