Hármas karambol az M3-ason, a bámészkodók miatt növekszik a torlódás

Súlyos baleset történt vasárnap délelőtt az M3-ason. Hatvan magasságában hármas karambolhoz vonultak ki a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. A bámészkodó autósok miatt egyre növekszik a kocsisor.
Hármas karambol lassítja a forgalmat az M3-as autópályán vasárnap. A baleset az 54-es kilométernél, Hatvanhoz közel történt, a Miskolc felé vezető oldalon - írta a Heol.hu.

Sávlezárás és dugó az M3-ason egy hármas karambol miatt.
Fotó: Heol.hu

Az esethez a gyöngyösi tűzoltók szálltak ki, áramtalanították az egyik járművet, a rendőrség és a mentők is a részt vesznek a munkálatokban. A torlódás egy órája még csak egy kilométeres volt, ám folyamatosan növekszik a menetidő. A balesetben két ember sérült meg. Az MKIF beszámolója szerint a szerencsétlenséget szenvedett járművek jelenleg egy forgalomtól elzárt területen vannak, a bámészkodók miatt növekszik a torlódás.

Szombaton az M1-es autópálya bénult meg hosszabb időre, amikor kigyulladt egy kamion. A tűz akkora lángokkal égett, hogy mindkét sávot le kellett zárni az oltási munkálatok idejére.

 

