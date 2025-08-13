Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

karambol

Több sérültje is van a mai hármas karambolnak – felvételek a helyszínről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Borzalmas baleset történt szerdán, a kora reggeli órákban, Nyíregyházán. A hármas karambolban többen is megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karambolgépjárműbalesetNyíregyháza

Nem indult szerencsésen a szerdai nap sem, egy durva hármas karambol híre rázta meg Nyíregyházát. Úgy tudni a balesetben többen is megsérültek – írja a szon.hu.

durva hármas karambol Nyíregyházán
Durva hármas karambol Nyíregyházán, sérült is van
Fotó: Bozsó Katalin / SZON

Hármas karambol Nyíregyházán: több sérült is van

Először egy helyi Facebook-csoportban adták hírét a hármas karambolnak, ahol közölték a fotó alatt a pontos helyszínt is. A baleset Nyíregyháza egyik forgalmas részén történt, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Úgy tudni, mind a három gépjárműben csak a sofőrök utaztak, utasokat nem vittek magukkal. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, ők áramtalanították az ütközésben érintett járműveket. Azóta a rendőrség is megérkezett a helyszínre, akik arról tájékoztatták a portált, hogy a balesetben ketten sérültek meg, azonban erről még az Országos Mentőszolgálat nem adott hivatalos tájékoztatást.

A helyszínről készült megrázó felvételeket a linkre kattintva, a SZON oldalán tekintheti meg!

Tegnap is történt súlyos baleset Füzesabonynál: egy teherautó törte rommá a személygépkocsit a kedd reggeli órákban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!