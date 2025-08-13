Több sérültje is van a mai hármas karambolnak – felvételek a helyszínről

Nem indult szerencsésen a szerdai nap sem, egy durva hármas karambol híre rázta meg Nyíregyházát. Úgy tudni a balesetben többen is megsérültek – írja a szon.hu.

Durva hármas karambol Nyíregyházán, sérült is van

Fotó: Bozsó Katalin / SZON

Először egy helyi Facebook-csoportban adták hírét a hármas karambolnak, ahol közölték a fotó alatt a pontos helyszínt is. A baleset Nyíregyháza egyik forgalmas részén történt, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Úgy tudni, mind a három gépjárműben csak a sofőrök utaztak, utasokat nem vittek magukkal. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, ők áramtalanították az ütközésben érintett járműveket. Azóta a rendőrség is megérkezett a helyszínre, akik arról tájékoztatták a portált, hogy a balesetben ketten sérültek meg, azonban erről még az Országos Mentőszolgálat nem adott hivatalos tájékoztatást.

