Sokkoló: hasba lőtte testvérét a kisfiú

Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel kapcsolatban vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte a testvérét - írta meg a Vas vármegyei hírportál.

Játék közben éles lőfegyverrel hasba lőtte tesvérét egy fiú

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Hasba lőtte saját bátyját a kilencéves kisfiú

A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban lévő tanyáján két puskát is tartottak. A szülők rendszeresen megengedték 9 és 12 éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel felügyelet nélkül játszanak. 2024 szeptemberében, miközben a fiúk célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyalásról való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

Néhány éve hasonló eset borzolta a kedélyeket hazánkban. Akkor saját magát lőtte hasba egy gyerek Fejér megyében, apja megtöltött lőfegyverével. Ha érdeklik a részletek, olvassa el az Origo korábbi cikkét.