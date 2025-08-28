Hírlevél

Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Sokkoló: hasba lőtte testvérét a kisfiú

A szülők engedélyével, éles fegyverrel játszottak a testvérek. A 12 éves gyermek életveszélyes sérülést szenvedett, amikor öccse véletlenül hasba lőtte.
Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel kapcsolatban vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte a testvérét - írta meg a Vas vármegyei hírportál. 

hasba lőtte
Játék közben éles lőfegyverrel hasba lőtte tesvérét egy fiú
Fotó: Shutterstock/illusztráció

 Hasba lőtte saját bátyját a kilencéves kisfiú

A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban lévő tanyáján két puskát is tartottak. A szülők rendszeresen megengedték 9 és 12 éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel felügyelet nélkül játszanak. 2024 szeptemberében, miközben a fiúk célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyalásról való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

Néhány éve hasonló eset borzolta a kedélyeket hazánkban. Akkor saját magát lőtte hasba egy gyerek Fejér megyében, apja megtöltött lőfegyverével. Ha érdeklik a részletek, olvassa el az Origo korábbi cikkét

 

