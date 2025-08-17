Hatalmas baleset nehezíti a közlekedést a Balatonnál

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 116-os és 117-es kilométerszelvény között, Balatonendrédnél augusztus 17-én délelőtt. A hatalmas baleset híre a Sonline.hu-n jelent meg.

Hatalmas baleset történt a Balatonnál augusztus 17-én

Fotó: Pixabay.com

Az ütközéstől a kocsi a vízelvezető árokba hajtott, és felborult, végül a tetején állt meg.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a mentők mellett a siófoki hivatásos tűzoltók siettek.

