Rendkívüli

Hatalmas baleset nehezíti a közlekedést a Balatonnál

m7

Hatalmas baleset nehezíti a közlekedést a Balatonnál

Az M7-es autópályára rohantak a mentők és tűzoltók vasárnap délelőtt. Hatalmas baleset történt Balatonendrédnél.
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 116-os és 117-es kilométerszelvény között, Balatonendrédnél augusztus 17-én délelőtt. A hatalmas baleset híre a Sonline.hu-n jelent meg. 

hatalmas baleset a Balatonnál
Hatalmas baleset történt a Balatonnál augusztus 17-én
Fotó: Pixabay.com

Az ütközéstől a kocsi a vízelvezető árokba hajtott, és felborult, végül a tetején állt meg. 

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a mentők mellett a siófoki hivatásos tűzoltók siettek.

