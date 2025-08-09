Hatalmas füstfelhő keltett pánikot az M1-esen, leállt a forgalom – videó

Kigyulladt egy kamion az M1-es autópálya 18-as kilométerénél a Győr felé vezető oldalon ma dél körül. A sztráda forgalma órákra leállt, mostanra azonban már megindulhattak a feltorlódott autók. A hatalmas füstfelhő elég nagy pánikot keltett az arrafelé közlekedők körében, volt, aki videóra is vette a rémisztő látványt – írja a kisalfold.hu.

Hatalmas füstfelhő okozott pánikot az M1-es autópályán: egy felgyulladt kamion miatt állt a forgalom órákon át. A kép illusztráció

Fotó: Szeder László / CC BY-SA 4.0

Hatalmas füstfelhő keltett pánikot az M1-es autópályán: kigyulladt kamion miatt állt a forgalom

Az Útinform információi alapján Biatorbágy közelében, Hegyeshalom irányába történt a baleset. A szerencsétlenül járt kamion a 18-as kilométernél gyulladt ki, ezzel hatalmas torlódást okozva az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán. A portál szerint a rendőrök és tűzoltók hamar megkezdték a mentést és helyszínelést, az esethez egy mentőhelikopter is érkezett, valószínűleg a kamion sofőrjéhez, akinek az állapotáról egyelőre még nem adtak tájékoztatást. Egy autós az M7-M1 Autópálya figyelő közösségi oldalára feltöltött egy videót is a rémisztő esetről.

A kiégett kamion miatt először mindkét sávot lezárták az oltás idejére, majd egy sávon megindult a forgalom, a járművet pedig elszállították a helyszínről. Mostanra már a torlódás is feloszlott, zavartalan a közlekedés.

Ezen a hétvégén már a második autópálya esett el, ugyanis az M7-esen is óriási torlódásokra kell számítani a Balaton felé közlekedőknek.

Az esetről készült videót a Kisalföld oldalán lévő linken keresztül érheti el.