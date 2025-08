Iszonyú robbanás, hatalmas lángok - szirénák sivítottak fel Pécsett

Kigyulladt egy melléképület Pécsen, a Bittner Alajos úton – közölte a Bama.hu, a mintegy negyvennyolc négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében kigyulladt. A hatalmas lángok a főépületre, a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedtek át.

A hatalmas lángokban a tetőszerkezet is leégett

Fotó: Bama.hu

A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltják a lángokat. A munkálatok során több gázpalackot is kihoztak az épületből.

Egy ottani lakos arról tájékoztatta a hírportált, hogy a lángokat hatalmas dörej előzte meg, egy gázpalack robbant fel.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya és szóvivője, Horváth Nikolett Csilla a hírportál megkeresésére elárulta, hogy szerencsére a lakók idejében észlelték a bajt, több gázpalackot és üzemanyagos kannákat is kivittek az épületből. Hozzájuk 11:45-kor érkezett a bejelentés a tüzeset kapcsán, pár perccel a tűzoltók kiérkezése után sikerült is elzárniuk a lángokat, így azok nem terjedtek át más épületekre. Egy nyári konyha égett, a tüzet 12 óra 20 perc körül eloltották, az utómunkálatok jelenleg is zajlanak – írta meg a Bama.hu.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület)