Rendkívüli

Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

baleset

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újra elesett az M1-es autópálya, hiszen újabb súlyos baleset történt, ezúttal az országhatár felé vezető oldalon. Bár a jármű nem képez akadályt, mégis hatalmas torlódás alakult ki, ugyanis a bámészkodók feltartják a forgalmat.
balesetkatasztrófavédelemÁcsM1-es autópályamentőhelikoper

Egy személyautó eddig ismeretlen okokból lesodródott az úttestről, majd átszakította a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblának ütközött. A baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács térségében történt a 96. kilométernél. A pálya ezen szakaszán hatalmas torlódás alakult ki, de nem a jármű mentése, hanem a bámészkodó autósok miatt – tájékoztat a kisalfold.hu.

M3-as, autópálya, hír, torlódás, hatalmas torlódás
Hatalmas torlódás az M1-es autópályán történt baleset miatt. A fotó illusztráció
Fotó: Huszár Márk / heol.hu

Hatalmas torlódás az M1-esen történt baleset miatt

A balesetről a katasztrófavédelem is tájékoztatást adott, az ő információik alapján úgy tudni, hogy a lesodródott autóban ketten utaztak, a helyszínre kiérkező mentőegységek még vizsgálják a sérülteket. A műszaki mentést az ácsi önkormányzati tűzoltók végzik, akik áramtalanították a gépkocsit. A segítségükre mentőhelikopter is érkezett, így emiatt lehet forgalmi akadályra számítani az arrafelé közlekedőknek.

Az MKIF Zrt. információi szerint a torlódás növekszik, már a három kilométert is meghaladta, ezért kérik az autósokat, hogy bámészkodással ne lassítsák le a forgalmat.

Ma már beszámoltunk egy ámokfutó sofőrről is, aki nagy riadalmat okozott az M1-esen: az autós Szárligetnél belesodródott a terelésbe, majd ütközött egy kamionnal.

 

 

