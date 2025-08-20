Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

Egy személyautó eddig ismeretlen okokból lesodródott az úttestről, majd átszakította a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblának ütközött. A baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács térségében történt a 96. kilométernél. A pálya ezen szakaszán hatalmas torlódás alakult ki, de nem a jármű mentése, hanem a bámészkodó autósok miatt – tájékoztat a kisalfold.hu.

A balesetről a katasztrófavédelem is tájékoztatást adott, az ő információik alapján úgy tudni, hogy a lesodródott autóban ketten utaztak, a helyszínre kiérkező mentőegységek még vizsgálják a sérülteket. A műszaki mentést az ácsi önkormányzati tűzoltók végzik, akik áramtalanították a gépkocsit. A segítségükre mentőhelikopter is érkezett, így emiatt lehet forgalmi akadályra számítani az arrafelé közlekedőknek.

Az MKIF Zrt. információi szerint a torlódás növekszik, már a három kilométert is meghaladta, ezért kérik az autósokat, hogy bámészkodással ne lassítsák le a forgalmat.

Ma már beszámoltunk egy ámokfutó sofőrről is, aki nagy riadalmat okozott az M1-esen: az autós Szárligetnél belesodródott a terelésbe, majd ütközött egy kamionnal.