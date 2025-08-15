Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

Balaton

Hatalmasra csaptak a lángok a magyarok kedvenc balatoni üdülőhelyén

13 perce
Óriási tűz tombolt Siófokon, Székesfehérvárról is riasztották a tűzoltókat. Hatalmasra csaptak a lángok egy család házánál.
Kigyulladt egy társasházi lakás konyhája Siófokon, az Aradi vértanúk útján csütörtök este - írta meg a Sonline.hu a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján. Hatalmasra csaptak a lángok, a tűz a lambérián keresztül átterjedt a tetőszerkezetre is. 

Hatalmasra csaptak a lángok egy siófoki család házában 2025. augusztus 14-én este
Fotó: Sonline.hu

A városi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre, akik azonnal felvették a harcot a lángokkal és közben egy gázpalackot is kivittek az épületből. Egy vízsugárral eloltották a tüzet. 

