Hatalmasra csaptak a lángok a magyarok kedvenc balatoni üdülőhelyén

Kigyulladt egy társasházi lakás konyhája Siófokon, az Aradi vértanúk útján csütörtök este - írta meg a Sonline.hu a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján. Hatalmasra csaptak a lángok, a tűz a lambérián keresztül átterjedt a tetőszerkezetre is.

Hatalmasra csaptak a lángok egy siófoki család házában 2025. augusztus 14-én este

Fotó: Sonline.hu

A városi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre, akik azonnal felvették a harcot a lángokkal és közben egy gázpalackot is kivittek az épületből. Egy vízsugárral eloltották a tüzet.

A magyarok kedvenc, külföldi üdülőhelyén is hatalmasra csaptak a lángok

Öt nappal ezelőtt a horvátországi Splithez közeli, tengerpart mellett fekvő Jesenicénél akadt dolga a helyi tűzoltóknak. Hogy ott mi történt, azt megtudhatja, ha ide kattint.