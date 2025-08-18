Hatósági zárás miatt fennakadások az M1-es autópályán

Hírlevél

Hétfő reggel sincs könnyű dolga az autósoknak az M1-es autópályán. Most hatósági zárás miatt kell fennakadásokra számítani.
A legújabb hírek szerint az M1-es autópályán van ismét gond, ugyanis hatósági zárás van érvényben. Jelenleg arról tájékoztatták az autósokat, hogy nem lehet lehajtani az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldaláról a 81-es főútra. Az arra haladók így kénytelenek kerülőutat választani – írja a kemma.hu.

hatósági zárás nehezíti a közlekedést, Herceghalom, 2025. május 18.A drónnal készült felvételen a versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Herceghalom és Zsámbék között az M1-es autópálya felüljárójánál 2025. május 18-án.MTI/Máthé Zoltán
Ismét fennakadások az M1-esen: hatósági zárás van érvényben
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hatósági zárás miatt hosszabb menetidő az M1-esen

Egyelőre nem tudni, miért nem engedélyezett a lehajtás, azonban vasárnap az esti órákban két baleset is akadályozta a forgalmat az M1-esen. Az első balesetben három személyautó karambolozott az országhatár felé vezető oldalon, Hegyeshalom irányában, Mocsa térségében, a torlódás meghaladta az 5 km-t.

Ezt követően újabb fennakadás gátolta a közlekedést, ugyanis a pálya 18-as kilométerénél, szintén az országhatár felé vezető oldalon történt egy újabb baleset, nagyjából 3 km-es torlódást okozva az érintett szakaszon.

Legutóbb múlt pénteken, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalomnál két autó karambolozott kora reggel, egy kislány is megsérült a balesetben. 

 

