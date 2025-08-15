Gyalog lépte át az ukrán-magyar határt és a Debrecenben élő rokonaihoz akart eljutni az a nyugdíjas, aki pár órával később rablás áldozata lett. Hátulról támadtak rá a Szon.hu információi szerint.

Hátulról támadtak egy nőre egy tiszabecsi buszmegállóban, a rabló elmenekült a zsákmánnyal

Hátulról támadtak rá, mégis megnehezítette a támadó dolgát

Egy férfi volt az, aki kiszemelte magának az idős nőt hajnalban egy tiszabecsi buszmegállóban.

Odalépett hozzá és erőszakkal megpróbálta elvenni tőle a táskáját, amelyben minden irata és pénze benne volt, ezért nem adta könnyen.

A nő a végsőkig szorította a táskáját, de a férfi addig-addig rángatta, amíg el nem esett és el nem engedte. A sötét ruhát viselő férfi elmenekült a zsákmánnyal,

áldozata pedig súlyosan megsérült, de nem habozott, azonnal feljelentést tett a rendőrségen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak egy órára sem volt szükségük ahhoz, hogy elfogják a 27 éves, helyi férfit, akit bevittek a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra. A rablással gyanúsított fiatal beismerő vallomást tett. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

