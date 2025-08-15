Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
erőszak

Hátulról támadtak egy nőre egy tiszabecsi buszmegállóban

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erőszakos rablás áldozatává vált egy 67 éves nő Tiszabecsen. Hátulról támadtak rá tegnap hajnalban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszaktáskaÁldozatsegítő Központnyugdíjaserőszakos támadásrendőrrablás

Gyalog lépte át az ukrán-magyar határt és a Debrecenben élő rokonaihoz akart eljutni az a nyugdíjas, aki pár órával később rablás áldozata lett. Hátulról támadtak rá a Szon.hu információi szerint. 

Hátulról támadtak egy nőre egy tiszabecsi buszmegállóban, a rabló elmenekült a zsákmánnyal
Hátulról támadtak egy nőre egy tiszabecsi buszmegállóban, a rabló elmenekült a zsákmánnyal
Fotó: Przemysław Trojan/Pixabaycom

Hátulról támadtak rá, mégis megnehezítette a támadó dolgát

Egy férfi volt az, aki kiszemelte magának az idős nőt hajnalban egy tiszabecsi buszmegállóban.

Odalépett hozzá és erőszakkal megpróbálta elvenni tőle a táskáját, amelyben minden irata és pénze benne volt, ezért nem adta könnyen. 

A nő a végsőkig szorította a táskáját, de a férfi addig-addig rángatta, amíg el nem esett és el nem engedte. A sötét ruhát viselő férfi elmenekült a zsákmánnyal,  

áldozata pedig súlyosan megsérült, de nem habozott, azonnal feljelentést tett a rendőrségen. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak egy órára sem volt szükségük ahhoz, hogy elfogják a 27 éves, helyi férfit, akit bevittek a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra. A rablással gyanúsított fiatal beismerő vallomást tett. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!