El se hisszük, mi támadta meg a Tiszában fürdőző nőt!

Szegedtől néhány kilométerre, a Tisza egyik homokos partszakaszánál történt az eset: egy csónakkal kikötő pár nőtagja a vízbe ment, ahol egy eurázsiai hód rátámadt. Előbb a jobb lábszárát, majd a bal bokáját harapta meg – adta hírül a Délmagyar.hu. A sérülések súlyosak voltak, varrni kellett, a gyógyulás több mint négy hétig tartott. A nő veszettség elleni oltásokat is kapott.

Szokatlan támadás a Tiszánál: eurázsiai hód harapott meg egy nőt Fotó: facebook/szigetmonostor.klimapark

Őshonos faj, eurázsiai hód harapott

Felépülése után a támadást elszenvedő hölgy, Nieszner Tímea elmesélte, hogy nem láttak a környéken hódokra utaló nyomokat, ezért azt gondolták, hogy nem zavarják az állatokat. Hozzátette, valószínűleg hódvár lehetett a közelben, amelynek víz alatti bejáratát nem vették észre.

Az eurázsiai hód őshonos faj, amely az elmúlt évtizedekben újra elterjedt Magyarországon. Heltai Miklós vadbiológus szerint

a támadás véletlen lehetett, vagy az állat sarokba szorítva érezhette magát.

Az eurázsiai hód ma már nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajnak számít. A Tisza 30 kilométeres szakaszán idén tavasszal mintegy 150 példányt számoltak össze.

