Megszólalt a pilóta és egy szemtanú a debreceni hőlégballon-kényszerleszállásról

A délelőtti hőlégballon-baleset kapcsán megszólalt a pilóta és egy szemtanú, a rendőrség pedig tájékoztatott az általuk folytatott eljárás részleteiről – írja a Haon.hu.

Hőlégballon-baleset Debrecenben: a kosár a Hősök utcában ért földet

Fotó: Vida Márton Péter

A ballon feltehetően műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre a városban, ami igen látványosra sikeredett. A hőlégballon a házak közelébe sodródott, a gázpalack zaja miatt az utcára vonultak a lakók, végül a Hősök utcában, a Böszörményi útról nyíló részen ért földet.

Hétfő délelőtt a rendőri helyszínelés során az aszfaltra krétával felfestett jelzések őrizték a landolás nyomait. Egy szemtanú elmondta, hogy késő délután hangos, szakaszos zajt hallottak. Amikor kiértek az utcára, látták, hogy próbálják fenntartani a ballon röpképességét, de az folyamatosan süllyedt.

Az egyik tízemeletes ház mellett alig haladtak el, mindössze fél méterrel repültek el a teteje felett. Végül az utcán ért földet a ballon, olyan erővel, hogy a kosár felborult. A járműben heten tartózkodtak, az utasok azonnal kiugrottak és próbálták megfogni a kosarat, de az jobbra-balra rángatta őket. A ballon a levegőben himbálózott, egyik kertből a másikba sodródott, de szerencsére nem okozott kárt az épületekben.

Hőlégballon-baleset részletei és a pilóta beszámolója

Az oszlopokra feszülő vezetékek megsérültek, emiatt három órán keresztül nem volt áram az érintett területen. A szemtanú szerint a helyzet veszélyes volt, és bár nem történt súlyos baleset, komoly tragédia is történhetett volna.

A hőlégballon pilótája, Végh Sándor részletesen beszámolt a vasárnapi eseményekről. Elmondta, hogy felszállás előtt tájékozódtak a várható szelek irányáról és erősségéről:

Váltakozó széljárásra számítottunk, gyenge légmozgásra utaló előrejelzések alapján Ondódra települtünk ki, Debrecentől távolabb, hogy a szél ne sodorja a város felé a ballont.

A felszállás után azonban a szél gyorsult, és 500 méteren 12 km/órás sebességgel a város felé vitte a ballont. Végh elmondása szerint a leszállást először a Sámsoni út külterületén tervezte, de az Árpád térnél a szél változóvá vált, ezért alacsonyabb magasságban próbált új irányt találni.

Ezután 50-60 méteres körben mozgott 2-3 km/órás sebességgel, végül 30 méteren sikerült találnom egy nyugati szelet, ami visszavitt Ondód felé. Az első alkalommal elvégeztem a leszállást

– mondta.