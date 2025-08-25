„Ez le fog zuhanni!” – elképesztő videón a hőlégballon debreceni kényszerleszállása

Többen az utcára siettek vasárnap kora este, amikor nagy hangzavar közepette egy hőlégballon haladt át Debrecen felett – számolt be a különös esetről a Haon.hu. Információik szerint műszaki okok miatt a pilóta végül kényszerleszállást hajtott végre, a Böszörményi úton.

A város közepén landolt a hőlégballon Fotó: olvasói fotó

Szerencsésen földet ért a hőlégballon

A hajdú-bihari hírportál úgy értesült, hogy a pilóta minden bizonnyal még a levegőből jelezte, hogy probléma adódott, mert a helyszínen már várta a segítség; összecsomagolták és elvitték a hőlégballont.

A Haon fotósa a kényszerleszállás helyszínén járt, az erről készült fotókat itt tekinthetik meg.

Egy szemtanú pedig látványos videón örökítette meg a kényszerleszállást, amelyet megnézhet itt.

