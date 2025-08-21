Szívszorító tragédia: holtan esett össze az apa, családja küzdött az életéért

Hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot annak a férfinak a családja, aki nemrég holtan esett össze a saját kertjükben. Az eset Tatán történt, az Országos Mentőszolgálat is megosztotta a hírt saját közösségi oldalán: a mentőegységek kiérkezéséig a férfi családja kezdte meg az életmentést a diszpécser utasításait követve – írja a kemma.hu.

Holtan esett össze egy családapa: családja küzdött a férfi életéért a mentők kiérkezéséig

Fotó: MW-archívum

Holtan esett össze az apa, családja mentette meg az életét

A családapa esete mindenki figyelmét arra hívja fel, milyen fontos, hogy a megfelelő időben kezdjék meg az életmentést, ugyanis másodperceken múlhat egy ember élete. A középkorú férfi az otthona kertjében lett rosszul, szerencséjére családjával töltötte az estét, így amikor rosszul lett és összeesett, azok azonnal értesítették a mentőket.

A beteg családja folyamatosan követte a mentésirányító utasításait: megvizsgálták a férfit, aki ekkora már nem lélegzett. A mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebb lévő esetkocsit, közben pedig irányította az újraélesztés folyamatát telefonon keresztül. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a család minden tagja részt vett az életmentésben, felváltva küzdöttek a családapa életéért.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a féri keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget



– írták bejegyzésükben az OMSZ munkatársai, akik végül pozitív végkifejletről számolhattak be a családnak és a mentésirányítónak köszönhetően.

