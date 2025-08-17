Tragikus véget ért a keresés: holtan találták a versenyről eltűnt magyar futót

Spitzmüller Zsolt – becenevén Zsoli – augusztus 16-án, szombaton elindult a Cseresi Trapp terepfutó versenyen. Cserépfalunál járt a mezőny, amikor észrevették, hogy a férfi eltűnt, nagyjából az utolsó 3 kilométeres szakaszon már nem találták. Valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy ilyen nagy a baj, hiszen jó fizikummal rendelkezett, azonban ma holtan találták a sportolót – írja a boon.hu.

Holtan találták a verseny közben eltűnt futót: Spitzmüller Zsolt életét már nem lehetett megmenteni

Fotó: BOON

Holtan találták a futóversenyen eltűnt férfit

Zsolit tegnap óta nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem, és kutyás mentőalakulatokat is bevetettek a kereséshez. Hiába a hatalmas keresőcsapat, ugyanis már nem lehetett rajta segíteni, ma holtan találták a terepfutót. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a portálnak elmondta, hogy Spitzmüller Zsolt holttestére augusztus 17-én, délután 2 óra körül bukkantak rá Cserépfalu határában. Az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a férfi halálának pontos körülményeit még vizsgálja a hatóság.

Az esetről a Cserépi Trapp futóverseny szervezője is megszólalt a HEOL-nak, az ő nyilatkozatát a linkre kattintva tekintheti meg.