Ismeretlen nő holttestére bukkant a rendőrség

2025. augusztus 5-én, kedden egy ismeretlen holttest került elő Veszprémben. Egy nő az áldozat, akit jelenleg is azonosítani próbálnak a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai - írja a Veol.hu

A rendőrök helyszínelnek a holttest megtalálásának helyszínén. A kép illusztráció

Fotó: Shutterstock

Holttest ügyében nyomoz a rendőrség

A hivatalos közlés szerint az elhunyt személyazonossága egyelőre nem tisztázott. A Police.hu adatbázisában az elmúlt napokban az „ismeretlen holttest, holttestrész” kategóriában már szerepelt egy felhívás a megtalálása kapcsán.

A rendőrség tájékoztatása alapján a nő körülbelül 50 éves lehetett, 165 centiméter magas és átlagos testalkatú.

A megtaláláskor farmernadrágot, fekete pólót, alsóneműt, fekete cipőt, valamint egy kék, rövid ujjú felsőt viselt.

A legutóbbi hasonlóan rejtélyes holttestet július végén fedezték fel. Egy ismeretlen, középkorú férfi holttestére találtak rá Szarvas magasságában a Hármas-Körös árterében.