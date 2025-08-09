Hírlevél

Veszprém

Feltárult a holttest titka, a rendőrség azonosította a héten megtalált nőt

A rendőrök augusztus 5-én, Veszprémben találtak egy halottat. A női holttest akkor ismeretlen volt, a hatóságok a lakosság segítségét kérték a beazonosításában. Végül kiderült, hogyan halt meg az asszony.
Mint arról az Origo.hu is beszámolt, augusztus 5-én Veszprémben női holttestet találtak a rendőrök, amelyet nem tudtak azonosítani. A személyleírás alapján a halott 50 év körüli, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt.

Rendőrök helyszínelnek egy holttest megtalálásának helyszínén.
Rendőrök helyszínelnek egy holttest megtalálásának helyszínén. Képünk csupán illusztráció.
Fotó: Shutterstock

A rendőrség napokon belül azonosította a holttestet

A rendőrség szombat reggel arról tájékoztatott, hogy azonosították az elhunytat, halálának körülményeit pedig az általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják. Úgy tudni, a nő öngyilkos lett - írja a Veol.hu.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

