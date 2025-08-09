Feltárult a holttest titka, a rendőrség azonosította a héten megtalált nőt

Mint arról az Origo.hu is beszámolt, augusztus 5-én Veszprémben női holttestet találtak a rendőrök, amelyet nem tudtak azonosítani. A személyleírás alapján a halott 50 év körüli, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt.

Rendőrök helyszínelnek egy holttest megtalálásának helyszínén. Képünk csupán illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A rendőrség napokon belül azonosította a holttestet

A rendőrség szombat reggel arról tájékoztatott, hogy azonosították az elhunytat, halálának körülményeit pedig az általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják. Úgy tudni, a nő öngyilkos lett - írja a Veol.hu.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.