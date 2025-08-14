Holttestet találtak Szentgotthárdnál

Sokkoló eset rázta meg Vas vármegyét hétfőn, amikor kiderült, hogy női holttestet találtak a Rábában, Szengotthárd-Máriaújfalu külterületén - írta meg a Vaol.hu.

Megpróbálják azonosítani a Rábából előkerült holttestet

Fotó: Police.hu

A cikk megjelenése után megindultak a találgatások arról, kinek a földi maradványaira bukkanhattak a folyó sekély részén evező kenusok. Egy héttel korábban ugyanis a környékről eltűnt egy középkorú asszony, akinek a személyleírását közzétették a rendőrség oldalán.

Ez alapján alacsony, normális testalkatú, 41-50 kilogramm és 156-160 centiméter magas, fekete a haja, kerekded fejformája hasonló, mint az ismeretlen holttesté.

"Amennyiben őt találták meg, az további kérdésekhez vezethet, hiszen Szentgotthárd felől Magyarlak irányába folyik a Rába, s akkor vajon miért ott bukkanhatott elő élettelen teste... Mint ahogy a boncolás során derülhet ki az is, mi lehetett a halál oka" - olvasható a vármegyei hírportálon, amely megkereste a rendőröket is. Válaszuk szerint a holttest azonosítása folyamatban van.

