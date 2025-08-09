Néhány napon belül két honvéd is meghalt augusztus elején

A Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy két honvéd is életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. A két eset egymástól függetlenül történt, a Magyar Honvédség részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak, a katonai létesítményekre fekete zászlót tűztek ki - írja a Nool.hu.

Az augusztus 20-i tisztavatásra készülő honvédek gyakorlatoznak. Az elmúlt napokban két bajtársuk is életét vesztette.

Fotó: Facebook.com/Magyar Honvédség

Honvéd vesztette életét Szarajevóban

Augusztus 5-én egy 47 éves főtörzsőrmester hunyt el Szarajevóban. A katona a Magyar Honvédség Légi Műveleti és Irányítási Központjának állományából érkezett Bosznia-Hercegovinába, ahol az EUFOR békemisszióban szolgált. A főtörzsőrmester 2024 augusztusa óta vett részt a küldetésben, halálának pontos körülményeit még vizsgálják, az azonban már most bizonyosnak tűnik, hogy az idegenkezűség gyanúja kizárható.

Tragédia a Mátrában

Augusztus 7-én hazánk területén következett be egy újabb haláleset. Egy 29 éves szakaszvezető a Mátrában hajtott végre menetgyakorlatot, amikor Sirok és Kékestető között rosszul lett, keringése a helyszínen összeomlott. A harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, ám sem ő, sem a kiérkező mentők nem tudták megmenteni az életét. Az eset körülményeit vizsgálják. Bűncselekmény gyanúja egyik esetben sem merült fel.

Az utóbbi időben több olyan eset is történt, amikor honvédek mentettek életeket: a héten épp a pápai strandon tartózkodott egy szabadnapos katona, amikor egy kisfiú rosszul lett, légzése és keringése is leállt. Cseh István őrvezető azonnal megkezdte az újraélesztést. Egy szerencsétlenül járt sofőr ugyancsak az életét köszönheti köszönheti egy szabadnapos honvédnek és egy tűzoltónak, a férfi ugyanis kis híján meghalt, amikor rágurult a korábban általa vezetett szippantós kocsi.