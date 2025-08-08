Horrorbaleset az M0-áson: egyik pillanatban még az autóban ült, a következőben már a levegőbe emelkedett

Elképesztő erejű ütközés történt az M0-áson, a balesetet követően szerdán este leállt a forgalom az autópálya Budapesthez közeli szakaszán. A horrorbalesetben egy ember kizuhant a kisbuszból, amibe egy nagy teljesítményű autó ütközött. A szerencsétlenség részleteiről a Tények és a Borsonline közölt újabb részleteket.

A horrorbalesetben eltűnt az autó eleje Fotó: Tv2/Bors

A Bors arról ír, hogy a baleset azért következett be, mert a kocsisor egyik járműje figyelmetlen volt, nem vette észre, hogy az előtte haladó autók lelassítanak, ő pedig nagy sebességgel belecsapódott az előtte közlekedő kisbusz hátuljába. A becsapódás olyan elemi erejű volt, hogy a kisbusz egyik utasa gyakorlatilag kirepült a járműből.

A vétkes sofőr autójának az eleje eltűnt, a jármű szétrobbanó darabjai ellepték az útszakaszt, de kisbusz hátulja is összeroncsolódott. A balesethez azonnal riasztották a katasztrófavédelmet. Két embert kellett kórházba szállítani, az autóból kizuhanó utasért mentőhelikopter jött.

