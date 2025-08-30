Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

ütközés

Horrorbaleset Orfűnél; akkora volt a csattanás, hogy az autó kerekei is kiszakadtak

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Két autó karambolozott az orfűi szerpentinnél. Öten sérültek meg a horrorbalesetben.
A Bama.hu egyik olvasójának információját megerősítette a rendőrség arról, hogy horrorbaleset történt Orfűnél.

Horrorbaleset
Horrorbaleset Orfűnél
Fotó: Illuszráció (Facebook/Delta Hírek)

Úgy tudjuk, hogy az augusztus 30-án, szombat délután ütközött össze két autó. Öten sérültek meg könnyebben. A baleset után teljes útzárat vezettek be az érintett szakaszon – tájékoztatta a vármegyei hírportált Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

