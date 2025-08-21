Hullaszag a lépcsőházban: elborzadtak a tűzoltók, amikor bejutottak az ablakon át

Augusztus 17-én riasztották a katasztrófavédelmet egy szentlőrinci panellakáshoz, miután az ott élő idős férfit már napok óta nem látta senki. A lakók eközben az ingatlanból kiáradó hullaszagra lettek figyelmesek – írta a Bama.hu.

Tűzoltók és mentők érkeztek a szentlőrinci panelházhoz, mivel a lakók terjengő hullaszagot jelentettek. Képünk csupán illusztráció

Fotó: KISS ANNAMARIE

Hullaszag a lépcsőházban: két hetes volt a holttest

A helyszínre érkező szigetvári hivatásos tűzoltók, valamint a szentlőrinci önkéntesek vonultak ki az esethez, ahol nem kellett nyílászárókat betörni: egyszerűen bejutottak egy nyitott ablakon keresztül, majd kitárták az ajtót a mentőknek. A tűzoltók az idős férfi holttestét találták meg, aki már két hete halott volt. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin a Bama.hu megkeresésére elárulta, hogy bajtársai a helyszínen egy idős férfi halálának tényét állapították meg. Ezt követően a a maradványokat elszállították.

Sajnos az efféle esetek nem ritkák, nyár elején például Kiskunhalason történt hasonló, ott is az ablakon át jutottak be a tűzoltók – írta meg az Origo.hu.