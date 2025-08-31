Húsbárddal ment betörni, rossz vége lett a mutatványnak

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki erőszakkal, felfegyverkezve követett el magánlaksértést. A vádirat szerint a terhelt 2025. február 25-én délután, egy eddig ismeretlen társával együtt megjelent a sértett kazincbarcikai házánál azzal a szándékkal, hogy bántalmazzák őt. A vádlott egy éles pengéjű húsbárdot vitt magával – írja a Boon.hu.

A vádlott kezében éles pengéjű húsbárdot tartott a támadás során

Fotó: boon.hu

Társa berúgta a kilincsre zárt kertkaput, ezt követően ketten együtt az udvarba, majd a ház bejárati ajtajához mentek, és megpróbáltak bejutni. A bent tartózkodó sértett észlelte a történteket, az ajtóhoz sietett, és belülről próbálta visszatartani azt, miközben a két férfi kívülről erővel nyomta és közben fenyegette őt.

Húsbárdot szorongatva próbált bejutni a lakásba

A sértettnek végül sikerült megakadályoznia a behatolást. Amikor a vádlott észrevette, hogy a lakásban a férfi édesanyja is ott van, kijelentette, hogy neki nem akarnak ártani, majd felhagyott a cselekménnyel és elhagyta a helyszínt.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek számító vádlottal szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és elkobzás kiszabását indítványozta.

Felháborító, hogy valaki egy bűncselekménybe kiskorúakat is bevon. Egy vilmányi férfi több mint tíz önkormányzati épületet tört fel két társával. Egyik közülük 15 éves volt, a rendőrség nyomoz az ügyben.