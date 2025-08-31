Hírlevél

erőszak

Húsbárddal ment betörni, rossz vége lett a mutatványnak

Egy férfi és társa Kazincbarcikán próbált erőszakkal bejutni egy családi házba, ahol a sértettet akarták bántalmazni. A támadó kezében húsbárdot szorongatott, hogy félelmet keltsen és ellenállást törjön meg.
A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki erőszakkal, felfegyverkezve követett el magánlaksértést. A vádirat szerint a terhelt 2025. február 25-én délután, egy eddig ismeretlen társával együtt megjelent a sértett kazincbarcikai házánál azzal a szándékkal, hogy bántalmazzák őt. A vádlott egy éles pengéjű húsbárdot vitt magával – írja a Boon.hu.

Társa berúgta a kilincsre zárt kertkaput, ezt követően ketten együtt az udvarba, majd a ház bejárati ajtajához mentek, és megpróbáltak bejutni. A bent tartózkodó sértett észlelte a történteket, az ajtóhoz sietett, és belülről próbálta visszatartani azt, miközben a két férfi kívülről erővel nyomta és közben fenyegette őt.

Húsbárdot szorongatva próbált bejutni a lakásba

A sértettnek végül sikerült megakadályoznia a behatolást. Amikor a vádlott észrevette, hogy a lakásban a férfi édesanyja is ott van, kijelentette, hogy neki nem akarnak ártani, majd felhagyott a cselekménnyel és elhagyta a helyszínt.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek számító vádlottal szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és elkobzás kiszabását indítványozta.

