Brutálisan csapott le a vihar, videón az égi haddelhadd

Durva felhőszakadással érkezett meg az ősz. Végére értünk a nyári időszaknak, megnyíltak az ég csapjai, így csapott le a viharos időjárás Nógrádra. A Nool.hu videót is közzétett a megváltozott állapotokról.

Villámcsapásokkal, heves széllel és bőséges csapadékkal érkezik a viharos időjárás Fotó: Vendel Lajos/Nool.hu

Ma délután heves széllel, villámokkal és felhőszakadással tarolt a vihar a vármegyében. A térségben citromsárga riasztás van érvényben. A meteorológusok szerint a csapadék egy ideig nem szűnik meg, ugyanis több hullámban érkezik az égi áldás. Késő estétől is jelentős csapadékot jeleznek a szakemberek, és több helyen újabb felhőszakadások sem kizártak – írja a Nógrád vármegyei hírportál.

Brutális, hogyan változott meg a időjárás Budapesten

