Elképesztő trükköt eszelt ki egy izsáki férfi, hogy megússza a szabálysértési büntetést: az intézkedő rendőrnek az ikertestvére személyi adatait diktálta be. Ezzel megúszta ugyan a büntetést, ám nem sokkal később súlyos vádakkal nézett szembe – írja a Baon.hu.

Fotó: Mócza Milán

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, akit 2025. január 29-én, az esti órákban büntetettek meg a rendőrök. Mivel nem volt nála semmilyen irat, ezért a későbbi vádlott ikertestvére nevét és adatait adta meg, a rendőrök pedig ennek megfelelően állították ki a bírságról szóló papírokat.

A büntetést természetesen sosem fizették be, így a Bajai Járásbíróság elzárásra változtatta a bírságot. Az áldozat az erről szóló végzésből tudta meg, hogy testvére az ő nevében járt el. A Kiskőrösi Járási Ügyészség pénzbüntetést indítványozott büntetésként, amelynek összege vélhetően jóval nagyobb lesz, mint az eredeti büntetésé.

