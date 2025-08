Rács mögött marad a Budapesten gyilkoló ír férfi

Mint azt korábban az Origo is megírta, meggyilkolták Mackenzie Michalskit, akinek 2024. november 6-án nyoma veszett Budapesten. A 31 éves amerikai ápolónő turistaként érkezett a magyar fővárosba, szülei elmondása szerint többször is járt már hazánkban, rajongott a városért. Hamarosan kiderült, hogy Kenzie-t egy ír férfi meggyilkolta a vádlott VI. kerületi albérletében.

Ő Mackenzie Michalski, az ír férfi áldozata Fotó: Facebook/Nicholas Michalski

A Borsonline most arról számolt be, hogy augusztus 6-án, szerdán a bíróság a gyanúsított házi őrizetbe helyezési kérelmét bírálta el. A férfi apja 20 millió forintnyi óvadékot ajánlott fel, és vállalta, hogy fia a házi őrizetéből minden tárgyaláson megjelenik. Szándéka alátámasztása érdekében még egy lakást is vett fia számára a bíróság közelében.

Az ír férfi szerint nem gyilkosság történt

A vádlott azt vallotta, hogy nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása után mentek fel az albérletébe, ahol a lány megkérte, próbálják ki a szado-mazo szexet. Állítása szerint övekkel összekötözte az ápolónő kezét és lábát, majd fojtogatni kezdte. A fiatal amerikai nő az oxigénhiányos állapot miatt fuldokolni és hányni kezdett, végül megfulladt. Az ír férfi ügyvédje szerint szándékosságról tehát nem lehet szó.

A bíróság azonban nem engedélyezte a házi őrizetet, így az ír marad a rácsok mögött, letartóztatásban.