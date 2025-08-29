Macsétával esett neki barátjának az ittas férfi

Alig hisszük el, hogy ilyen még megtörténhet Magyarországon. Egy szabolcsi férfi nekiesett a barátjának egy ártatlannak tűnő ivászat után, kezében egy rendkívül éles macséta volt. Az ügyészség szerint nem elég szigorú az ítélet és súlyosbítást kértek a döbbenetes támadás ügyében - tájékoztatta a szon.hu.

Érthetetlen módon, de előkerült a macséta az ivászat után - Fotó: Pixabay.com

Az eset az ismerősök egyik otthonában történt. A két férfi vitatkozni kezdett, majd a házigazda - hogy elejét vegye a balhénak-, egyszerűen hazaküldte a férfit. Csakhogy ezzel még korántsem ért véget a rémálom. A feldühödött támadó telefonon megfenyegette a barátját.

Azt mondta, levágja a fejét.

És előkerült a macséta...

Néhány perc múlva újra ott állt az ajtóban, kezében a 45 centiméteres macsétával. Nem teketóriázott, azonnal barátja fejére sújtott. Bár az áldozat próbált kitérni a támadás elől, így is súlyos sérülést szenvedett és koponyatöréssel került kórházba. A további vérengzést csak a házigazda bátor közbelépése akadályozta meg.

A Nyíregyházi Törvényszék első fokon négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a férfit emberölés kísérlete miatt, valamint 5 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is. Az ügyészség azonban úgy véli ez messze nem elég, mert egy ilyen cselekedet után az ötéves törvényi minimumot el kellett volna érnie a büntetésnek.

Az ügyészség arra hivatkozik, hogy a férfi részegen, dühből próbálta kioltani barátja életét és csak a véletlenen múlt, hogy nem fejezte be és nem ölte meg. Ezért kérik most a büntetés súlyosbítását, de a végső döntést majd a Debreceni Fellebviteli Főügyészség mondja ki.

