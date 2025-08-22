Kábítószeres gumicukorral bukott le a díler

Egy 47 éves ónodi férfitól tiltott szereket foglaltak le a rendőrök Tiszaújvárosban. A házkutatás során nemcsak több mint 130 gramm kristályos kábítószer és közel 20 gramm amfetamin került elő, hanem különleges gumicukrok is, melyek új pszichoaktív anyagot tartalmaztak - írja a Boon.hu.

Rendőrök kábítószer tartalmú gumicukrot is lefoglaltak

Fotó: A kép illusztráció

A férfi lakásán digitális mérleget is találtak, ami a terjesztésre utal. A gyanúsított kihallgatásán beismerte a bűncselekményt. Az ügy iratai vádemelési javaslattal már az ügyészségnél vannak.

Kábítószer fogyasztásának veszélyei

A rendőrség figyelmeztet: a kábítószerek és pszichoaktív szerek fogyasztása nemcsak szédülést, felgyorsult szívverést, légszomjat, zavartságot és pánikrohamot okozhat, hanem erős pszichés függőséghez is vezethet. Ezek a vegyületek hosszú távon maradandó egészségkárosodást okoznak, a használatuk ezért rendkívül kockázatos.

Egy drogfüggő férfi megverte barátnője anyját, majd egy gyógyszertárat is kirabolt csak, hogy enyhítse elvonási tüneteit.