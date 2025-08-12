Elképesztő drogfogás: gyermekkorú elkövetőt állítottak elő a razzia során

A nógrádi rendőrök a hétvégén komoly csapást mértek a megye drogpiacára. A hatóság emberei nyolc személyt állítottak elő, közülük kettőt őrizetbe vettek. A lefoglalt kábítószer félék köre meglepően széles volt, és a razziák során több hajmeresztő kábítószer-ügy is napvilágra került. A DELTA program keretében a tinédzserek és a fesztiválozók sem számíthattak kivételezésre - írja Nool.hu.

A razzia során többféle kábítószer is előkerült a járművekből és a fesztiválról

Fotó: police.hu

Augusztus 8-án este a rendőrök a bercel-csobánkapusztai fesztiválon igazoltattak egy izraeli állampolgárt. A férfinál 1,1 gramm kokaint és 6,6 gramm ketamint találtak, amelyet azonnal lefoglaltak. A 26 éves gyanúsítottat kábítószer-birtoklás miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

Nem sokkal később egy bejelentés nyomán a járőrök egy 13 éves vanyarci fiúnál tartottak igazoltatást. A gyereknél egy alufóliába csomagolt, 1,7 gramm súlyú fehér, kristályos kábítószergyanús anyagot találtak. A fiút mintavételre és kihallgatásra vitték be.

Kábítószer nyomában a rendőrség

Augusztus 9-én éjjel Balassagyarmaton állítottak meg egy személyautót, amelyet egy 19 éves csitári férfi vezetett, és három másik fiatal utazott vele. Az ellenőrzés során 218 gramm növényi törmelék, két LSD-bélyeghez hasonló papír, kisebb mennyiségű fehér kristályos anyag és készpénz került elő. A rendőrök minden érintettet előállítottak.

Augusztus 10-én délután Karancskesziben állítottak meg egy személygépkocsit. A járműben kábítószer-fogyasztásra utaló nyomokat találtak, amelyeket lefoglaltak. A sofőr, egy 54 éves férfi neve korábban is felmerült kábítószer-árusítás miatt – sőt, a gyanú szerint fiatalkorúaknak is adott el szert. Őt is elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Az autóban utazott egy 14 éves lány is, akit mintavételre előállítottak. A lefoglalt kábítószergyanús anyagokat szakértők vizsgálják.

A közelmúltban a horvát tengerparton is magyar kábítószer-kereskedőket fogtak, akik nyaralási költségeiket prostituáltak futtatásából és kokain árusításból akarták fedezni.