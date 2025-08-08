Kamasz zaklatók tartják rettegésben a várost – így reagáltak a szüleik

Egy kamaszokból álló, négyfős banda tartotta rettegésben Hódmezővásárhely lakosságát: gúnyolódtak, trágárul kiabáltak és zaklatták a járókelőket, az időseket sem kímélve. Sokan felháborodtak az kamasz zaklatók esetén, melynek hangot is adtak egy helyi Facebook-csoportban, a fiúk így lebuktak a szülők előtt, akik azóta reagáltak is a történtekre – írja a delmagyar.hu.

Kamasz zaklatók tartották rettegésben a várost, szülei reagáltak az esetre

Fotó: Pixabay

Kamasz zaklatók miatt magyarázkodnak a szüleik

Négy tizenéves fiú alkotta csapat zaklatta Hódmezővásárhely, főleg a Hódtó környékén élőket. Egyikük elektromos rollerrel, a többi biciklivel körözött a városban, és közben az arra járókat hozta kellemetlen helyzetbe. Rákiabáltak a járókelőkre, fiatal lányokat is zaklattak, és az idősekkel is nagyon csúnyán beszéltek, trágárkodtak. Az eset nagy felháborodást váltott ki a lakosok körében.

Volt köztük egy fiú, aki álarcot viselt, ezért még bátrabban viselkedett, mint a társai. Egy hölgy levideózta botrányos viselkedésüket és közé tette egy Facebook-csoportban.

Ma ez a négy fiatalkorú azzal töltötte az idejét, hogy minden járókelőnek, utcán tartózkodónak durván beszóltak. Ma már megkergették őket, ennek ellenére visszajöttek.

A vezér köztük az álarcot viselő, a legtrágárabb szavakat ő mondja. Ez már többször megtörtént a Hódtóban. Remélem a szülők felismerik a gyerekeiket. Ahogy észrevették, hogy videózok, nekem is beszóltak, de amit az idősebbek kapnak tőlük az vérlázító" - írta a videót közzétevő nő.

Az információ eljutott a két zaklató édesapjához is, aki a csoportban reagált az eseményekre, amivel sokakat meglepett. A szülő válaszát a linkre kattintva, a Délmagyar oldalán olvashatja el.

Egy korábbi cikkünkben azt is elolvashatja, hogy egy ürömi tinédzser banda betört és meggyalázta József nádor első feleségének mumifikálódott földi maradványait, és további holttesteket is gyűjtött, melyek később egy lakásból kerültek elő.